Жена звезды сериала "Счастливы вместе" Виктора Логинова объявила о разводе.

Известный российский актер и ведущий Виктор Логинов вскоре снова станет холостяком. Его молодая супруга, 23-летняя актриса Мария Гуськова объявила о расставании на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис. "Друзья, я официально заявляю, что я развожусь", - лаконично написала девушка.

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Других подробностей пара пока не разглашает. Однако, ранее в Инстаграм-аккаунте Мария призналась подписчикам, что на первом месте у нее профессия, а потом уже все остальное, в том числе и личная жизнь.

Виктор Логинов и Мария Гуськова расстались Скриншот

Напомним, что Логинов и Гуськова поженились в октябре 2020 года. До свадьбы с Марией актер сериала "Счастливы вместе" трижды разводился. От предыдущих браков у Виктора есть 27-летняя дочь Анна и трое сыновей - 19-летний Дмитрий, 15-летний Александр и 10-летний Иван.

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