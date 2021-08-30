Ее спутником на торжестве был «экс»-парень Александр Эллерт.

На днях состоялась свадьба украинских актеров Дмитрия Совы и Даши Легейды. Гостями стали многие украинские знаменитости, среди которых были Ксения Мишина и ее «бывший» парень.

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Также стоит отметить, что «эксов» уже неоднократно видели вместе. На этот раз они засветились на свадьбе друзей Мишиной. Актриса даже поймала букет невесты, после чего смеялась на видео, которое снимал ее «экс»-бойфренд Александр Эллерт.

Ведущий свадьбы даже отметил, что «все хорошо совпало» и знаменитость подошла к невесте, обняла ее, после чего подбежал сын Платон и Эллерт, который взял букет в руки.

Ксения Мишина instagram.com/misha.k.ua

Добавим, что Мишина не публиковала совместные фото с возлюбленным уже долгое время, после того, как написала неоднозначный пост на своей странице в Инстаграм, в котором намекнула их разрыв.

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