15 сентября 1890 года в городе Торки, который в Великобритании, родилась будущая королева детективного жанра — Агата Кристи

Писательница бестселлеров Агата Кристи опубликовала свой первый роман «Загадочное происшествие в Стайлзе» в 1920 году и впоследствии стала одним из самых известных писателей в истории/ Она продала миллиарды копий своих работ, а также была известным драматургом и автором романов.

Ты не знаешь, можешь ты или нет, пока не попробуешь.

Агата Кристи

Агата Мэри Кларисса Миллер родилась 15 сентября 1890 года в городе Торки, на юго-западе Англии. Младшая из трех братьев и сестер, она получила домашнее образование, которым полностью занималась ее мать. Мать Агаты поощряла интерес дочери к писательскому мастерству. В детстве Агате нравилось фантазировать и создавать персонажей, а когда ей исполнилось16 - будущая писательница переехала на время в Парижский пансион, чтобы изучать вокал и фортепиано.

Что я могу сказать в семьдесят пять? Слава Богу за мою хорошую жизнь и за всю любовь, которая была мне оказана. Агата Кристи, Автобиография

Агата Кристи

Нет большей ошибки в жизни, чем увидеть или услышать шедевры искусства в неподходящий момент. Для многих и многих Шекспир пропал из-за того, что они изучали его в школе.

Агата Кристи

Агата Кристи во время Первой мировой войны, 1914 год

В 1914 году она вышла замуж за полковника Арчибальда Кристи, пилота Королевского летного корпуса, и во время Первой мировой войны стала медсестрой. В 1920 году она опубликовала свою первую книгу «Загадочное происшествие в Стайлзе». Повествование было сосредоточено вокруг убийства богатой наследницы и познакомило читателей с одним из самых известных персонажей Кристи - бельгийским детективом Эркюлем Пуаро.Агата Кристи всегда говорила, что у нее нет амбиций стать писательницей, хотя дебют в печати произошел в её одиннадцать лет. Тогда в местной газете напечатали ее стихотворение. Оказавшись в постели с гриппом, мать предложила дочери записать истории, которые она так любила рассказывать. Так и началась страсть на всю жизнь. К позднему подростковому возрасту Агата опубликовала несколько стихотворений в «Poetry Review» и написала несколько рассказов.

Сюжеты приходят ко мне в такие странные моменты, когда я иду по улице или осматриваю шляпную лавку ... вдруг мне в голову приходит прекрасная идея.

Агата Кристи, Автобиография

Агата Кристи писала о мире, который сама знала и видела, используя образы военных джентльменов, лордов и леди, старых дев, вдов и врачей из круга друзей и знакомых ее семьи. Она была естественным наблюдателем, и ее описания деревенской политики, местного соперничества и семейных распрей - боли очень точны. Мэтью Причард, внук Агаты, описывает ее как «человека, который слушал больше, чем говорил. И видел больше, чем была заметна».

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