Больше никакого сексизма в рекламе: утвердили новый законопроект
10 сентября 2021 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №3427, который предполагает ответственность за дискриминацию и сексуальную объективизацию мужчин и женщин в рекламе
Нарушителям грозит штраф около 60 тысяч гривен. Закон вступает в силу через три месяца.
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Теперь в рекламе запрещено показывать:
- тела людей исключительно как сексуальные объекты;
- любое преимущество одного пола над другим;
- стереотипные гендерные роли мужчин и женщин;
- унижение и насилие по половому признаку;
- намеки (слова, звуки, изображения) на половой акт, если они не имеют отношения к рекламируемому продукту.
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