10 сентября 2021 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №3427, который предполагает ответственность за дискриминацию и сексуальную объективизацию мужчин и женщин в рекламе

Нарушителям грозит штраф около 60 тысяч гривен. Закон вступает в силу через три месяца.

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тела людей исключительно как сексуальные объекты;

любое преимущество одного пола над другим;

стереотипные гендерные роли мужчин и женщин;

унижение и насилие по половому признаку;

намеки (слова, звуки, изображения) на половой акт, если они не имеют отношения к рекламируемому продукту.

Больше никакого сексизма: верховная раза запретила сексизм в рекламе

Так в пояснительной записке говорится, что в Госслужбу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека поступает более 500 жалоб из-за выявленных фактов дискриминации в рекламе.

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