Нарушителям грозит штраф около 60 тысяч гривен. Закон вступает в силу через три месяца.

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Теперь в рекламе запрещено показывать:

  • тела людей исключительно как сексуальные объекты;
  • любое преимущество одного пола над другим;
  • стереотипные гендерные роли мужчин и женщин;
  • унижение и насилие по половому признаку;
  • намеки (слова, звуки, изображения) на половой акт, если они не имеют отношения к рекламируемому продукту.

Больше никакого сексизма: верховная раза запретила сексизм в рекламе
Больше никакого сексизма: верховная раза запретила сексизм в рекламе
Так в пояснительной записке говорится, что в Госслужбу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека поступает более 500 жалоб из-за выявленных фактов дискриминации в рекламе. 

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