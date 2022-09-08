Как выглядит самая трендовая стрижка этой осени

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Стрижка — один из лучших способов освежить образ, поднять настроение, да и просто взглянуть на себя с другого ракурса. Кстати, осень — отличное время для обновлений. В этом сезоне самой трендовой стрижкой стал итальянский боб. Такую прическу уже носят много знаменитостей, в числе которых и шведская супермодель Эльза Хоск. К слову, Эльза недавно запустила свой модный бренд Helsa, и уже успела сняться для первой коллекции марки, представ в новом имидже.

Отметим, что такая стрижка смотрится настолько элегантно и стильно, что носить ее можно и в гладком варианте, и в завитом, и даже с экстремальным начесом. Эльза предпочла сделать легкие волны, которые выглядят слегка небрежно, но очень эффектно на светлых волосах. Берем на заметку и скорее записываемся к мастеру, дабы быть самой красивой этой осенью!

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