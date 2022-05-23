Актриса продолжает покорять Канны

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Юбилейный 75-й Каннский кинофестиваль в самом разгаре, и звезды продолжают блистать в лучах софитов, демонстрируя свои лучшие наряды. Так, не успели поклонники Евы Лонгории «отойти» от ее роскошного платья на церемонии открытия, как актриса предстала в не менее эффектном образе. Отправившись на очередную премьеру, Ева надела смелый наряд на голое тело.

Ева Лонгория Getty Images

Знаменитость выбрала трикотажное платье в оранжевом цвете. Глубокий вырез подчеркнул ее лиф, а накладки-карманы придали визуально объема. Золотистые босоножки и красивая расслабленная укладка завершили элегантный образ актрисы. Отметим, что оранжевый — один из самых модных оттенков предстоящего лета, так что пора обновлять гардероб.

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