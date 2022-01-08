Расслабленный аутфит голливудской актрисы

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Стиль Кэти Холмс — идеальный пример максимальной непринужденности и комфорта. Актриса умеет сочетать вещи так, чтобы выглядеть ультрамодно, но при этом не вычурно. Последний выход звезды — яркое тому подтверждение.

Кэти Холмс Getty Images

На днях папарацци заметили Кэти на дневной прогулке по солнечному Нью-Йорку, которая составила самый уютный зимний аутфит. Актриса выбрала молочно-бежевую гамму цветов: поверх водолазки она надела шерстяной свитер со скандинавским узором и дополнила образ коричневыми вельветовыми брюками свободного кроя. Сверху звезда накинула длинное светлое пальто, а завершила образ черной шапкой и белыми кедами.

Кэти Холмс Getty Images

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