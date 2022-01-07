Новый образ шведской супермодели

Шведская супермодель Эльза Хоск сейчас вместе со своим возлюбленным Томом Дэйли и их дочерью Тууликки проводят новогодние каникулы в горах. Оттуда знаменитость радует своих подписчиков снимками невероятных пейзажей, а заодно показывает, в чем стоит провести оставшиеся месяцы зимы.

Так, к примеру, Эльза предстала в идеальной белоснежной шубе, которая останется в тренде даже через много лет. Но самое большое преимущество этой верхней одежды заключается в универсальности — такую шубу можно надеть как с классическим платьем, так и со спортивным костюмом. Хоск и сделала ставку на этот модный прием — на новом фото она позирует в сером комплекте из трикотажа, трекинговых ботинках и зелёной шапке-бини.

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