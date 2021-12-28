Эффектный образ бразильской модели

Читайте также: Элизабет Херли произвела фурор в винтажном мини-платье из «жидкого» металла

Модель и в прошлом одна из «ангелов» Victoria’s Secret Жизель Оливейра свои рождественские каникулы проводит в Бразилии. Для жаркой и влажной зимы в родных краях модель выбирает эффектные и соблазнительные образы. Сегодня Жизель поделилась со своими подписчиками снимками на фоне заката.

На фото девушка позирует в сверкающем черном платье с эффектными вырезами по бокам из коллекции парижского бренда La Semaine Paris. Соблазнительный наряд Жизель дополнила серьгами и макияжем с акцентом на фигурные стрелки. Получился лаконичный и очень притягательный образ.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: