Как элегантно носить леопардовое платье: модный пример от Шэрон Стоун
Красивый вечерний образ 63-летней знаменитости
Читайте также: Как носить Very Peri — главный цвет 2022 года по версии PantoneСегодня Шэрон Стоун появилась на премьере фильма по трагедии Уильяма Шекспира «Макбет» в Лос-Анджелесе, режиссером которого стал Джоэл Коэн, а главные роли сыграли Дензел Вашингтон и Фрэнсис Макдорманд.
Для своего вечернего выхода актриса выбрала леопардовое платье в пол Dolce & Gabbana и чёрное классическое пальто. В случае Шэрон аутфит получился элегантным именно из-за строгой геометричной формы верхней одежды. Более романтичным образ стал благодаря розовым серьгам-кольцам.
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