Красивый вечерний образ 63-летней знаменитости

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Сегодня Шэрон Стоун появилась на премьере фильма по трагедии Уильяма Шекспира «Макбет» в Лос-Анджелесе, режиссером которого стал Джоэл Коэн, а главные роли сыграли Дензел Вашингтон и Фрэнсис Макдорманд.

Шэрон Стоун Getty Images

Для своего вечернего выхода актриса выбрала леопардовое платье в пол Dolce & Gabbana и чёрное классическое пальто. В случае Шэрон аутфит получился элегантным именно из-за строгой геометричной формы верхней одежды. Более романтичным образ стал благодаря розовым серьгам-кольцам.

Шэрон Стоун Getty Images

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