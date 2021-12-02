Еще один стильный выход модели

Вчера Эмили Ратаковски заметили в лондонском ресторане Mayfair. Модель возвращалась после деловой встречи, успев попасть в объективы папарацци. Напомним, что на днях в Лондоне Эмили презентовала свою книгу My body.

Эмили Ратаковски Getty Images

Для выхода в свет 30-летняя модель остановилась на простом и эффектном аутфите. Эмили надела белый пушистый кардиган Proenza Schouler с кожаными вставками и черные сапоги Jimmy Chоо на маленьком каблуке. Основой вечернего макияжа стал сияющий хайлайтер, а простая укладка безупречно дополнила образ.

Эмили Ратаковски Getty Images

Вам будет интересно прочитать на Ivona: