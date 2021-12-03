Блуза за 180 долларов, которая покорила всех: Кейт Миддлтон возвращает моду на принт пейсли
Герцогиня умеет правильно сочетать вещи
Читайте также: Самая модная укладка в стиле француженок: показывает Лили КоллинзВчера, 2 декабря, в Музее Виктории и Альберта состоялась выставка Фаберже, которую посетила Кейт Миддлтон. Для светского выхода герцогиня выбрала необычную для своего стиля и гардероба вещь — блузу от бренда Ralph Lauren за 180$ с сине-красным принтом пейсли.
Она дополнила ее строгими брюками с завышенной талией, а волосы убрала в высокий конский хвост. Благодаря такой строгой базе образ получился сдержанным, но ярким. Все-таки «огуречный» принт всегда делает общий фон наряда динамичнее.
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