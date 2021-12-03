Актриса на премьере фильма «Быть Рикардо»

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Актриса Николь Кидман сейчас очень часто появляется в объективах папарацци. Главная причина путешествий по мировым столицам — презентация нового фильма «Быть Рикардо», где Николь сыграла главную роль. Между презентациями знаменитость предпочитает любимую классику: пальто, джинсы и рубашки, но на красных дорожках носит роскошные платья.

Николь Кидман Getty Images

К примеру, на премьере в Нью-Йорке Николь предстала в белоснежном шелковом платье с драпировкой из коллекции Chanel, украшенном черными бантами. Завершением образа стали плетёные туфли, украшения и клатч с серебристыми вставками.

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