Актрису заметили в Нью-Йорке

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Шарлиз Терон не любит удивлять, но и не любит быть незаметной, поэтому выбирает наряды, которые точно не вызовут вопросов. Элегантность и лаконичность — особенности стиля актрисы.

Шарлиз Терон Getty Images

Накануне нью-йоркские папарацци стали свидетелями одного из редких выходов звезды, эффект от которого был усилен выбранным образом. Шарлиз, легко узнаваемая даже в защитной маске, составила простой и стильный ансамбль: шелковое платье в пол + удлиненный блейзер. Идеальное комбо для свиданий, вечерних выходов, культурных мероприятий и просто, когда душа просит праздника.

Шарлиз Терон Getty Images

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