Элегантность до кончиков пальцев: безупречный образ Шарлиз Терон для редкого выхода
Актрису заметили в Нью-Йорке
Читайте также: На каждый день: Жизель Оливейра показывает идеальные ботильоны для пасмурной осениШарлиз Терон не любит удивлять, но и не любит быть незаметной, поэтому выбирает наряды, которые точно не вызовут вопросов. Элегантность и лаконичность — особенности стиля актрисы.
Накануне нью-йоркские папарацци стали свидетелями одного из редких выходов звезды, эффект от которого был усилен выбранным образом. Шарлиз, легко узнаваемая даже в защитной маске, составила простой и стильный ансамбль: шелковое платье в пол + удлиненный блейзер. Идеальное комбо для свиданий, вечерних выходов, культурных мероприятий и просто, когда душа просит праздника.
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