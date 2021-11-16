Навсегда 90-60-90: культовая супермодель Клаудиа Шиффер в платье с глубоким декольте собрала овации
Звезда демонстрирует идеальную фигуру, которая не меняется с 1990-х
Читайте также: Роскошь и нежность: Джей Ло в невероятном голубом платье из шелка на вечеринкеВчера, 15 ноября, в Лондоне состоялась премьера фильма «Тихая ночь». Главной звездой красной дорожки стала Клаудиа Шиффер, которая буквально собрала овации гостей. В очередной раз 51-летняя супермодель продемонстрировала и доказала, что сохранить идеальную форму на долгие годы возможно. Знаменитость надела роскошное длинное платье с цветочным принтом с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее стройность. Дополнили выход звезды классические лодочки и лаконичный клатч. Что касается укладки, то Клаудиа осталась верна своим культовым прямым белокурым локонам.
Отметим, что последние 30 лет параметры супермодели остались неизменными: при росте 180 см Клаудиа весит 60 кг, а ее параметры близки к «идеальным» — 94-61-91,5.
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