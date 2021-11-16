Звезда демонстрирует идеальную фигуру, которая не меняется с 1990-х

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Вчера, 15 ноября, в Лондоне состоялась премьера фильма «Тихая ночь». Главной звездой красной дорожки стала Клаудиа Шиффер, которая буквально собрала овации гостей. В очередной раз 51-летняя супермодель продемонстрировала и доказала, что сохранить идеальную форму на долгие годы возможно. Знаменитость надела роскошное длинное платье с цветочным принтом с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее стройность. Дополнили выход звезды классические лодочки и лаконичный клатч. Что касается укладки, то Клаудиа осталась верна своим культовым прямым белокурым локонам.

Клаудиа Шиффер, фото: AVALON ALL RIGHTS RESERVED

Отметим, что последние 30 лет параметры супермодели остались неизменными: при росте 180 см Клаудиа весит 60 кг, а ее параметры близки к «идеальным» — 94-61-91,5.

Клаудиа Шиффер, фото: AVALON ALL RIGHTS RESERVED

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