Герцогиня демонстрирует классический наряд, который должен быть в гардеробе каждой

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Вчера вечером, 1 ноября, в Глазго состоялся торжественный вечер в рамках экологической премии Earthshot Prize Awards. Естественно, в центре внимания оказалась королевская семья герцогов Кембриджских.

Кейт Миддлтон Getty Images

Для важного мероприятия Кейт Миддлтон выбрала классическое платье-пальто Eponine London. Наряд роскошного синего оттенка с поясом подчеркнул талию герцогини и сделал фигуру более плавной. Роскошный образ дополнили синие лодочки Rupert Sanderson, клатч Emmy London и серьги с аквамаринами Kiki McDonough. Стилисты убрали волосы герцогини в низкий пучок, добавив объема с помощью начеса.

Кейт Миддлтон Getty Images

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