Nike представил в Украине новую детскую/подростковую коллекцию, которая под слоганом Play New (играй по-новому) призвана вдохновлять на новые достижения подрастающее поколение

Бренд в очередной раз доказывает, что не существует границ, кроме тех, что у нас в голове. Это, как никто лучше, демонстрирует младшее поколение, которое смотрит на этот мир и играет по-новому.

Даня Клещар пресслужба

Кира Макогоненко пресслужба

Героями Украинского кампейна стали Кира Макогоненко и Даня Клещар, которые в свои 13 лет демонстрируют невероятные достижения в любимом деле и стремление совершенствоваться с каждым днем.

Кира Макогоненко пресслужба

Кира «Розовая пантера» Макогоненко с раннего детства увлекается боксом и вызывает восхищение у всего мира, демонстрируя невероятную скорость и технику. Под руководством отца, мастера спорта по боксу и чемпиона мира по кикбоксингу, Кира стала чемпионом Европы среди юношей, и добыла множество других наград, иногда выходя на ринг против более взрослых и тяжелых противников.

Даня Клещар пресслужба

Даня Клещар не представляет свою жизнь без вейк-бординга, впервые став на него всего в двухлетнем возрасте. Уже в 12 лет Даня получил «Мастера спорта» и на сегодняшний день является многоразовым победителем украинских и международных чемпионатов, в том числе соревнуясь со старшими соперниками.

Кира Макогоненко пресслужба

Даня Клещар пресслужба

Делай то что тебе нравится, неважно, сколько раз ты упадешь, — в итоге ты всё равно поднимешься к вершине. Пробовать что-то новое — это уже победа. Играй по-новому.

Детская коллекция уже в продаже в магазинах Nike и на сайте

Nike представив в Україні нову дитячу/підліткову колекцію, яка під слоганом Play New (грай по-новому) покликана надихати на нові досягнення підростаюче покоління.

Бренд вкотре доводить, що не існує меж, окрім тих, що у нас у голові. Це якнайкраще демонструє молодше покоління, яке дивиться на цей світ і грає по-новому.

Героями українського кампейну стали Кіра Макогоненко та Даня Кліщар, які у свої 13 років демонструють неймовірні досягнення в улюблених справах та прагнення вдосконалюватися з кожним днем.

Кіра «Рожева пантера» Макогоненко з дитинства захоплюється боксом і викликає захоплення у всього світу, демонструючи неймовірну швидкість і техніку. Під керівництвом батька, майстра спорту з боксу та чемпіона світу з кікбоксингу, Кіра стала чемпіоном Європи серед юніорів, і здобула безліч інших нагород, іноді виходячи на ринг проти більш дорослих та тяжких супротивників.

Даня Клещар не уявляє своє життя без вейк-бордингу, вперше ставши на нього лише у дворічному віці. Вже у 12 років Даня отримав «Майстра спорту» і на сьогоднішній день є багаторазовим переможцем українських та міжнародних чемпіонатів, зокрема змагаючись зі старшими суперниками.

Роби те, що тобі подобається, неважливо, скільки разів ти падатимеш, – в результаті ти все одно піднімешся на вершину. Пробувати щось нове – це вже перемога. Грай по-новому.

Дитяча колекція вже у продажу в магазинах Nike та на сайті

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