С заботой о природе

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Модные шубы из искусственного меха 2021 Pinterest

Шуба всегда была незаменимым предметом гардероба в осенне-зимний сезон. Ее носили наши мамы и бабушки, согреваясь даже в самые сильные морозы. Сегодня модная индустрия все еще не может предложить ничего теплее и практичнее, однако тем шубам, которые носили еще 50 лет назад, появилось много достойных альтернатив.

Сегодня экологичность и этичность на пике своей популярности. Крупные бренды один за другим пытаются минимизировать вред, который они приносят окружающей среде своим производством, инвестируют в защиту океана от пластика и лесов от вырубки, поддерживают экологичные инициативы, и, конечно, отказываются от использования в своих коллекциях натуральных кожи и меха. Это не просто новый тренд — а, скорее, необходимость, благодаря которой мода может перестать приносить вред планете.

Модные шубы из искусственного меха 2021 Pinterest

Именно поэтому сегодня с легкостью можно найти альтернативы тем шубам, что носили наши мамы и бабушки. Вопреки стереотипам об искусственных материалах, они ни в чем не уступают натуральным: шубы из эко-меха такие же мягкие и так же отлично согревают зимой, как и те, что сделаны из шерсти животных — только для их производства не пострадала ни одна норка.

Собрали 10 уютных вариантов для тех, кто хочет выглядеть стильно и одновременно заботиться о планете.

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