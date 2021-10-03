Ирина Шейк на Неделе моды в Париже

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Ирина Шейк Getty

Только-только отгремели овации на шоу Valentino на Неделе моды в Париже, как весь зрительный зал гостей убежал на вечеринку Vogue. Количество супермоделей на входе зашкаливает.

Одна из сияющих звезд на пороге — Ирина Шейк. В этот вечер знаменитая супермодель решила «пойти с козырей» и обнажить длинные ноги. Однако сделала это очень оригинально и элегантно. Костюм в прочтении Ирины — объемный жакет и жилет. А вот про недостающие брюки звезда намеренно забыла.

Ирина Шейк Getty

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