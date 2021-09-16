Удачное приобретение для базового гардероба

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Дуа Липа — одна из немногих западных звезд, кто обладает собственным уникальным вкусом и чувством стиля. На своей странице в Инстаграм певица часто радует своих поклонниц идеями нетривиальных образов.

Так, в этот раз 26-летняя звезда сделала ставку на черный тотал-лук. Она надела облегающие брюки со шнуровкой, кожаный топ и завершила образ объемным блейзером в полоску, который точно должен поселиться в вашем гардеробе этой осенью.

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