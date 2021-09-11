Событие, которого ждали все!

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Джей Ло и Бен Аффлек Getty

Джей Ло и Бен Аффлек Getty

Пожалуй, самым громким и обсуждаемым событием на Венецианском кинофестивале станет появление Дженнифер Лопес и Бена Аффлека на красной ковровой дорожке, которые недавно воссоединились 20 лет спустя. Этого события поклонники пары ждали с особым нетерпением, ведь ранее их могли видеть вместе только в неформальной обстановке. Знаменитости прибыли в Венецию на премьеру фильма «Последняя дуэль» режиссера Ридли Скотта, в котором главную роль сыграл Аффлек.

Для первого совместного с Беном выхода Дженнифер выбрала невероятное белое платье Georges Hobeika Couture с разрезом и обрамленным крупными кристаллами глубоким декольте. Свой наряд она завершила украшениями от Cartier – широким браслетом, кольцом и серьгами с желтыми бриллиантами. Ее возлюбленный Бен был одет в элегантный черный костюм с бабочкой. Стоит отметить, что пара держалась за руки и всячески сияла от счастья.

Джей Ло и Бен Аффлек Getty

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