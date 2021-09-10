Кендалл в трендовом образе

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Неделя моды в Нью-Йорке в самом разгаре, однако это первый раз, когда стритстайл-фотографам удалось поймать в свои объективы Кендалл Дженнер. Причем произошло это не после показа, а на вечеринке.

Отдельно внимания заслуживает аутфит, который выбрала Кендалл. Модель вывела на новый уровень понятие «маленькое черное платье», появившись в кожаном мини-бандо с принтом в виде рыбок — один из многих смелых образов, которым Дженнер отдает предпочтение в последнее время. Образ дополнили сумочка Gucci и мюли — все ярко-красного цвета.

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