Рианне можно все!

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Рианна Getty

Рианна — настоящая королева самых неожиданных сочетаний в одежде, на которые мало кто решится. Но певица может стильно и эффектно выглядеть в чем угодно. Вспомнить только ее выход в бейсболке, рваных джинсах и классическом твидовом жакете Chanel. Поп-дива готова к любым модным экспериментам — все они удаются ей блестяще. Предлагаем взглянуть хотя бы на ее недавний выход.

Только подумать: как в одном образе могут сочетаться желтая шуба с бахромой, короткие джинсовые шорты, яркая шелковая бандана и кеды? Но Рири такой тандем нисколько не смущает — звезда в нем выглядит уж больно расслабленно и гармонично.

Рианна Getty

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