Первые кадры с закрытого показа Savage X Fenty

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Рианна знает толк не только в бизнесе и творчестве, но и в современных инфлюенсерах. Певица пригласила для участия в своем новом бельевом шоу обладательницу самой роскошной фигуры — Эмили Ратаковски. Стоит отметить, что супермодель и сама владеет брендом нижнего белья и купальников Inamorata, но пройтись по подиуму в новой коллекции Savage X Fenty не отказалась.

Эмили Ратаковски Getty

Эмили позировала в крошечном розовом бикини из металлизированной ткани по центру ночного Лос-Анджелеса - по перекрытой автотрассе между машинами. Также известно, что помимо Эмили, Рианна включила в список лучших талантов для Savage X Fenty Беллу и Джиджи Хадид, Лиззо, Деми Мур, Рики Мартина и Джеймса Кордена.

Эмили Ратаковски Getty

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