Дакота в невероятном образе

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Венецианский кинофестиваль в самом разгаре. Звезды радуют нас невероятными образами, среди которых отличилась и Дакота Джонсон. Актриса давно сотрудничает с итальянским Домом Gucci, и вовсе неудивительно, что она выступила в творении марки на красной дорожке. Но то, что это будет настолько блистательно, — представить никто не мог!

Дакота Джонсон Getty

Дакота блистала в абсолютно прозрачном платье в пол, созданном из тюля и расшитом крупными слезами-кристаллами. Шарма, элегантности и эксцентрики добавила тяжелая серебряная бахрома, также созданная из камней, и фантазийные плечи-эполеты. Так выглядит совершенство!

Дакота Джонсон Getty

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