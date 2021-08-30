Невероятно нежный образ Роузи

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Не так давно Роузи Хантингтон-Уайтли объявила о второй беременности, но модель пока что не собирается уходить в декрет, продолжая плодотворно работать. На днях состоялось открытие собственного бутика Роузи, которая запустила марку косметики Rose Inc.

Роузи Хантингтон-Уайтли Getty Images

Для вечеринки по случаю запуска 34-летняя модель выбрала тотал-лук белого цвета - юбку миди и удлиненную рубашку. Образ она дополнила белыми сандалиями и массивным золотым колье. Получилось очень утонченно и женственно. Лук настолько универсальный, что вполне подойдет как для офиса, так и - для вечеринки.

Роузи Хантингтон-Уайтли Getty Images

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