Стильно и удобно: идеальный образ на каждый день от Роузи Хантингтон-Уайтли
Невероятно нежный образ Роузи
Читайте также: Джей Ло показывает самое смелое сочетание в одеждеНе так давно Роузи Хантингтон-Уайтли объявила о второй беременности, но модель пока что не собирается уходить в декрет, продолжая плодотворно работать. На днях состоялось открытие собственного бутика Роузи, которая запустила марку косметики Rose Inc.
Для вечеринки по случаю запуска 34-летняя модель выбрала тотал-лук белого цвета - юбку миди и удлиненную рубашку. Образ она дополнила белыми сандалиями и массивным золотым колье. Получилось очень утонченно и женственно. Лук настолько универсальный, что вполне подойдет как для офиса, так и - для вечеринки.
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