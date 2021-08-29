Летнее мини-платье и коричневые сапоги - почему бы и вам не попробовать?

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Сапоги уже давно перестали быть обувью, которая ассоциируется исключительно с холодным сезоном. Звезды стритстайла не первый год сочетают их с летящими платьями и дерзкими мини. Стоит признать, что выглядит это намного эффектнее, нежели привычные комплекты с трикотажем и пальто. Последний выход Джей Ло - удачный пример того, как сочетать сапоги с летними вещами и выглядеть при этом уместно.

Дженнифер Лопес Pinterest

В исполнении певицы высокие коричневые сапоги на платформе стали лучшей парой для белоснежного мини-платья из летящей ткани. К этому комбо она подобрала ещё и миниатюрную коричневую сумочку в тон обуви, широкий ремень, который подчеркнул тонкую талию, и очки-авиаторы, без которых не обойтись в последние солнечные деньки лета.

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