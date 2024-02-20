Екатерина Бужинская сообщила фанам, что внесла изменения в свой шиньон.

Так Бужинская могла бы выглядеть instagram.com/buzhynska

Екатерина Бужинская сообщила поклонникам, что изменила цвет своих локонов. Правда, речь идет не о кардинальном изменении. Народная артистка Украины лишь усилила свою блондинистость.

"Я – опять платиновая блондинка! Я – счастлива!" – отметила в подписи 44-летняя уроженка Норильска и также уточнила, что воспользовалась услугами полтавского салона красоты.

Источник: instagram buzhynska

Источник: instagram buzhynska

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А недавно Екатерина Бужинская размышляла о том, чтобы изменить образ. В конце января певица продемонстрировала, какой могла бы выглядеть с темными волосами.

"Хочется перемен, новых красок и эмоций… Может, психануть – и поменять масть? Что скажете, друзья?" – посоветовалась она в конце января с подписчиками.

Источник: instagram buzhynska

Ну а пользователи соцсети ей ответили:

"Очень красиво, но блонд – это ваша фишка. Правильно кто-то написал. Другой цвет – другая Екатерина, но не Бужинская".

"Круто, попробуйте, если хочется, но блонд – ваш фирменный знак".

"Катюша, нет, даже не пробуйте, чтобы не вредить волосам! Вам подходит блонд! Лучший способ – заглянуть в магазин париков и померить того цвета, что вас заинтересует. Если понравитесь себе в зеркале – тогда можно и попробовать рискнуть)".

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Ксения Мишина, напомним, наоборот подалась в блондинки. Как на это отреагировали подписчики – можно прочитать в предыдущем материале.