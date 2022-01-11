Певица рассказала, как в 18-летнем возрасте задумалась о старости

Известная украинская певица Наталья Могилевская рассказала о своем страхе стареть и о том, как ее подруги пытаются сохранить свою молодость, при этом продают жилплощадь. На своей странице в Инстаграм артистка поделилась рассказом о подругах, которые боятся стареть, и поведала, как сохранить молодость и красоту без хирургического вмешательства.

«Не доводите себя до состояния, когда вы продаете квартиру ради того чтобы поменять лицо! Я помню, как впервые поймала себя на страхе постареть лет в 18. И с тех пор я наблюдаю, как по-разному люди вокруг меня реагируют на своё взросление. Некоторые из подруг довели этот страх до панического состояния и готовности продать квартиру за возможность потерять лицо», – написала Наталья.

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Также знаменитость добавила, что многие пожилые люди выглядят очень красиво, не смотря на свой возраст, а причина этого – счастье.

«Мне кажется, что нужно искать секрет в том, почему некоторые пожилые люди имеют счастливое лицо и чувствуют себя гармонично, а некоторые всё так и не смирились с пришедшей старостью, имеют злобный и ворчливый характер. Я думаю, что здесь, как никогда, применимо моё любимое правило: «счастливая женщина некрасивой не бывает». Итак, продаём квартиру и едем в Индию в поисках счастья и черт с ним, с этой операцией», – добавила Могилевская.

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