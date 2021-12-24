В рамках нового видео Ирины Билык на песню «Мне нравится» состоялся фото-проект «Ода женской красоте». О красоте души, красоте ума, красоте характера. Клип и фото-проект – визуальное и музыкальное послание женщинам не бояться быть разными. Принимать в себе все грани и выражать их в мире.

Для фото-проекта были приглашены женщины разных профессий и возрастов. Юрист и экономист – Анна, предприниматель и beauty expert – Валерия, юрист и дизайнер интерьеров – Мирослава, переводчик украинского – турецкой компании – Ирина, а в центре фото Ирина, как символ синергии творческой энергии и сильного характера.

Фотопроект «Ода женской красоте» с Ириной Билык пресс-служба

Фотопроект «Ода женской красоте» с Ириной Билык пресс-служба

«Когда сердце женщины пропитано любовью она может позволить себе быть нежной и откровенной, слабой и хрупкой. Она способна стать Вселенной для своего мужчины», — говорит Ирина Билык.

Фотопроект «Ода женской красоте» с Ириной Билык пресс-служба

Фотопроект «Ода женской красоте» с Ириной Билык пресс-служба

Но многовековая история борьбы за снятия знака равенства между словами «женщина» и «слабость», «женщина» и «бесправие» сформировала потребность быть сильной, генерировать энергию, струящуюся в жилах сотен поколений, стать не только источником жизни и тепла, но и очагом творчества и разума. И именно об этой силе преобразования фото-проект «Ода женской красоте».

Фотопроект «Ода женской красоте» с Ириной Билык пресс-служба

«Ода жіночої краси»: Ірина Білик закликала не боятися бути різними

У рамках нового кліпу Ірини Білик на пісню «Мне нравится» відбувся фотопроект «Ода жіночої краси». Про красу душі, красу розуму, красу характеру. Відео та фотопроект – це візуальне та музичне послання жінкам, які не боятися бути іншими. Сприймати у собі усі грані та виражати іх у світ.

До фотопроекту були запрошені жінки різних професій та віку. Юрист і економіст – Анна, підприємець і експерт краси – Валерія, юрист і дизайнер інтер'єрів – Мирослава, перекладач українсько-турецької компанії – Ірина, а в центрі фото Ірина, як символ синергії творчої енергії та сили характер.

«Коли серце жінки сповнене любові, вона може дозволити собі бути ніжною та відкритою, слабкою та тендітною. Вона здатна стати для свого чоловіка Всесвітом», — каже Ірина Білик.

Але багатовікова історія боротьби за зняття знаку рівності між словами «жінка» та «слабкість», «жінка» і «безправність» формується потреба бути сильним; генерувати енергію, що тече у жилах сотень поколінь; стати не лише джерелом життя й тепла, а й розсадником творчості та розуму. І в цьому сила перетворення у фотопроекті «Ода жіночої краси».

Вам будет интересно почитать на Ivona: