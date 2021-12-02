Какой макияж сделать на Новый год 2022: яркий пример от Кендалл Дженнер
Продумываем образ заранее
Чтобы насладиться уже самим предвкушением праздничного волшебства, начните продумывать свой образ заранее. Мы уже писали, в одежде какого цвета встречать Новый год 2022, а сейчас советуем присмотреться к мейкапу, ведь он должен быть особенным. Если вы предпочитаете яркие акценты в макияже глаз, — идея от Кендалл Дженнер точно для вас.
Неон стал одним из главных трендов сезона, поэтому неудивительно, что все больше звезд выбирают кричаще-зеленый, а не беж или классический черный. Вот и модель Кендалл Дженнер надела салатовый топ, а в макияже сделала акцент на глаза с помощью идеальных зеленых стрелок.
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