Продумываем образ заранее

Чтобы насладиться уже самим предвкушением праздничного волшебства, начните продумывать свой образ заранее. Мы уже писали, в одежде какого цвета встречать Новый год 2022, а сейчас советуем присмотреться к мейкапу, ведь он должен быть особенным. Если вы предпочитаете яркие акценты в макияже глаз, — идея от Кендалл Дженнер точно для вас.

Кендалл Дженнер instagram.com/kendalljenner

Неон стал одним из главных трендов сезона, поэтому неудивительно, что все больше звезд выбирают кричаще-зеленый, а не беж или классический черный. Вот и модель Кендалл Дженнер надела салатовый топ, а в макияже сделала акцент на глаза с помощью идеальных зеленых стрелок.

Кендалл Дженнер instagram.com/kendalljenner

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