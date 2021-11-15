Рассказываем, как сделать маникюр, который не выдаст ваш возраст

Форма

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При антивозрастном маникюре важно выбрать такую форму ногтей, которая, во-первых, выглядит наиболее аккуратно, во-вторых, позволяет сохранить здоровье ногтей. «Мягкий квадрат» в этом смысле — один из самых удачных вариантов. Чтобы придать ногтям такую форму, достаточно обработать пилкой их края, сбоку же обработать совсем чуть-чуть. Если же спиливать ногти по бокам, они станут более хрупкими и слабыми.

«Мягкий квадрат» — один из самых удачных вариантов для антивозрастного маникюра Pinterest

Длина

Длинные ногти прибавляют возраст, чем нередко пользуются девушки, которые стремятся выглядеть старше. Если хотите добиться обратного эффекта, просто сделайте ногти максимально короткими.

Короткая длина - залог успеха для омолаживающего маникюра Pinterest

Цвет

При выборе лака для маникюра нужно учитывать несколько нюансов. С возрастом кожа зачастую приобретает более тусклый, «землистый» оттенок, из-за этого стоит избегать серых и нюдовых лаков. Еще одна категория оттенков, которые в данном случае не подходят — неоновые. Дело в том, что они привлекают к рукам слишком много внимания, которое им совсем не требуется, если нужно скрыть возраст.

Делая антивозрастной маникюр, также стоит учитывать оттенок кожи Pinterest

Делая антивозрастной маникюр, также стоит учитывать оттенок кожи:

Светлая, бледная кожа. Руки будут выглядеть моложе, если нанести на ногти пастельный розовый или голубой лак для ногтей.

«Теплая», золотистая кожа. Самый подходящий вариант для такой кожи — оранжевый или более нежный коралловый оттенок.

Оливковая кожа. Оранжевый лак, по своему оттенку близкий к красному, будет лучше всего выглядеть на фоне кожи с оливковым подтоном.

Смуглая кожа. Выбирайте светлые оттенки лаков с шиммером (к примеру, золотистый), а также молочно-пастельные варианты: голубые и мятные, лаки цвета сладкой ваты.

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