Яркие идеи для тех, кто готов к экспериментам

Забудьте о классическом французском маникюре c белыми «кончиками» — в этом сезоне мы делаем ставку на цвет.

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Самый простой, но очень эффектный вариант — цветной френч. Здесь все как обычно: нюдовая база, а вместо белого «полумесяца» — все самые актуальные цвета сезона. Не бойтесь всех оттенков зеленого, розового, голубого, сиреневого или фиолетового. Можно использовать один цвет, а можно сразу несколько — близких по оттенку или совершенно контрастных.

Еще одним интересным решением может стать «перевернутый» французский маникюр — для этого просто нужно разместить «полумесяц» не на кончике, а у основания ногтя. Его можно вывести лаком, а можно, например, выложить глиттером.

Самые красивые варианты ищите в нашей подборке:

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