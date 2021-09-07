Узнайте, какие оттенки волос будут в тренде этой осенью

Бронзовый балаяж

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Самые модные окрашивания осени 2021 Pinterest

Самые модные окрашивания осени 2021 Pinterest

Окрашивание в черный

Сияющий цвет бронзы — это та самая золотая середина между каштановым и золотисто-карамельным. Оттенок может быть более или менее интенсивным. Он прекрасно выделяет зеленые глаза и подчеркивает светлую и смуглую кожу. Основной принцип: половина волос тонируется в бронзовый тон чуть светлее ваших естественных волос, а вторая половина — на тон темнее.

Самым трендовым считается оттенок glossy black — с "влажным" глянцевым блеском, вызывающим ассоциации с лакированной кожей. Профессионалы утверждают, что для его получения нужно смешать не менее пяти разных оттенков темной краски.

Самые модные окрашивания осени 2021 Pinterest

Самые модные окрашивания осени 2021 Pinterest

Голографическое окрашивание

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Самые модные окрашивания осени 2021 Pinterest

Самые модные окрашивания осени 2021 Pinterest

Русые оттенки

Этот вариант подойдет для тех, кто не боится экспериментировать. Чтобы добиться такого результата, придется потрудиться, но факт остается фактом: цветное окрашивание волос в этом сезоне выходит на новый уровень. Пряди из верхнего слоя волос полосками окрашивают в разные неоновые оттенки. В итоге получают голографическое сияние, с которым остаться в тени точно не получится. Наиболее выигрышно неоновые блики выглядят на ледяном блонде.

Тренд на естественность продолжает набирать популярность. Натуральные русые оттенки идеально подойдут девушкам со светлой кожей. И важно отметить, что на фоне русого цвета хорошо выглядят и контрастные акценты в мейкапе.

Самые модные окрашивания осени 2021 Pinterest

Самые модные окрашивания осени 2021 Pinterest

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