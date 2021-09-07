Самые модные окрашивания осени 2021
Узнайте, какие оттенки волос будут в тренде этой осенью
Бронзовый балаяж
Читайте также: Самые модные стрижки осени 2021Сияющий цвет бронзы — это та самая золотая середина между каштановым и золотисто-карамельным. Оттенок может быть более или менее интенсивным. Он прекрасно выделяет зеленые глаза и подчеркивает светлую и смуглую кожу. Основной принцип: половина волос тонируется в бронзовый тон чуть светлее ваших естественных волос, а вторая половина — на тон темнее.
Окрашивание в черный
Самым трендовым считается оттенок glossy black — с "влажным" глянцевым блеском, вызывающим ассоциации с лакированной кожей. Профессионалы утверждают, что для его получения нужно смешать не менее пяти разных оттенков темной краски.
Голографическое окрашивание
Читайте также: ТОП-5 модных стрижек для вьющихся волосЭтот вариант подойдет для тех, кто не боится экспериментировать. Чтобы добиться такого результата, придется потрудиться, но факт остается фактом: цветное окрашивание волос в этом сезоне выходит на новый уровень. Пряди из верхнего слоя волос полосками окрашивают в разные неоновые оттенки. В итоге получают голографическое сияние, с которым остаться в тени точно не получится. Наиболее выигрышно неоновые блики выглядят на ледяном блонде.
Русые оттенки
Тренд на естественность продолжает набирать популярность. Натуральные русые оттенки идеально подойдут девушкам со светлой кожей. И важно отметить, что на фоне русого цвета хорошо выглядят и контрастные акценты в мейкапе.
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