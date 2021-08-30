Рассказываем, как правильно составить каждый из них

В чем разница?

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Дневной уход

Дневной и ночной уход за кожей выполняют принципиально разные функции. Средства из утренней бьюти-рутины должны обеспечивать коже многоступенчатую защиту: от сухости, загрязнений, свободных радикалов, ультрафиолета и множества других неприятных факторов, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Ночью кожа восстанавливается от всех перенесенных днем стрессов, а главное - становится более проницаемой для различных активных ингредиентов (например, кислот и антиоксидантов, замедляющих процессы старения). И конечно, для таких разных целей необходимо правильно подбирать косметические средства.

1. Очищение. Каждое ваше утро должно начинаться с очищения кожи лица. Это необходимо, чтобы удалить излишки кожного себума (который активно вырабатывается ночью) и остатки ночной косметики. Средство стоит подбирать индивидуально, в зависимости от типа кожи. Специалисты рекомендуют делать ставку на мягкие гели и пенки для умывания с успокаивающими компонентами, чтобы предотвратить раздражение.

2. Сыворотка. Для утреннего ухода стоит выбирать легкие сыворотки, которые при этом могут создать на поверхности кожи защитный барьер. Ищите средства, богатые антиоксидантами, жирными кислотами и церамидами. Эти ингредиенты будут поддерживать кожу увлажненной на протяжении всего дня, а также защитят от повреждений свободными радикалами и помогут избежать воспалений.

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3. Крем для кожи вокруг глаз. Мы часто забываем о том, что коже вокруг глаз необходим особый уход. Она в разы тоньше и нежнее, чем кожа на всем остальном лице, на ней быстрее появляются заломы и морщины. Для утренней бьюти-рутины идеально подойдет гелевый роллер для кожи вокруг глаз, выбирайте средство с кофеином в составе - от отлично борется с темными кругами.

4. Увлажняющий крем. Как только сыворотка и средство для кожи вокруг глаз полностью впитаются, необходимо нанести увлажняющий крем. Выбирайте легкие текстуры с богатым составом - особой эффективностью отличаются омега-3 и -6 жирные кислоты. они создают липидный барьер и не дают коже терять влагу.

5. SPF-средство. Ультрафиолетовое излучение оказывает пагубное влияние на кожу и на весь организм в целом: UV-лучи разрушают молекулы коллагена, ускоряют процессы старения, могут стать причиной появления гиперпигментации и повышают риск меланомы. Очень важно наносить SPF-крем с фактором защиты 50 ежедневно.

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Ночной уход

1. Очищение. Этот пункт не сильно отличается от утреннего - обязательное очищение подходящим вам по типу кожи средством. Выбирайте легкие текстуры, которые не оставляют раздражения и чувства стянутости.

2. Сыворотка. Здесь уже появляются принципиальные различия с дневным уходом. Если утром ваша цель - создать защитный барьер, то ночью - восстановить кожу после дневного стресса. Лучшие «ночные» компоненты - ретинол и кислоты.

3. Сыворотка для кожи вокруг глаз. Если цель утреннего ухода за кожей вокруг глаз - увлажнить, убрать отек и темные круги, то ночное средство должно максимально снизить вероятность их появления. Кроме того, оно питает нежную кожу, разглаживает ее и предотвращает появление морщин.

4. Увлажняющий крем. Отличный ингредиент ночного крема — гиалуроновая кислота. Она увлажнит кожу изнутри, создаст защитный барьер и замедлит старение.

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