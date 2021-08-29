Эффектный хвост с начесом

  1. Расчесав волосы, делим их на две части.
  2. Макушечную зону хорошо начесываем, создавая объем.
  3. Собираем все локоны в хвост.
  4. С любой стороны из хвоста выбираем тонкую прядь и начинаем обматывать ей основание.
  5. Когда длины не будет хватать, кончик прячем под резинку и фиксируем невидимкой или декоративной заколкой.

ТОП-3 красивые прически, которые можно сделать за 5 минут
ТОП-3 красивые прически, которые можно сделать за 5 минут
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Легкий пучок из двух прядей

  1. Поделив голову на две части, формируем из них узел.
  2. Прядь, которая оказалась ниже, поднимаем наверх, огибая основание.
  3. Верхней прядью огибаем основание с другой стороны.

ТОП-3 красивые прически, которые можно сделать за 5 минут
ТОП-3 красивые прически, которые можно сделать за 5 минут
Pinterest

Романтическая укладка

  1. Делим волосы на три части.
  2. Заплетаем обыкновенную косичку.
  3. Кончик заворачиваем и закрепляем маленькой резинкой.
  4. Берем конец косички и загибаем его под основание.
  5. Звенья можно немного расслабить и придать растрёпанный вид, который подарит образу пикантности.

ТОП-3 красивые прически, которые можно сделать за 5 минут
ТОП-3 красивые прически, которые можно сделать за 5 минут
Pinterest

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