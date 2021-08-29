ТОП-3 красивые прически, которые можно сделать за 5 минут
Простые и супербыстрые образы для тех, у кого вечно не хватает времени на укладку
Эффектный хвост с начесом
- Расчесав волосы, делим их на две части.
- Макушечную зону хорошо начесываем, создавая объем.
- Собираем все локоны в хвост.
- С любой стороны из хвоста выбираем тонкую прядь и начинаем обматывать ей основание.
- Когда длины не будет хватать, кончик прячем под резинку и фиксируем невидимкой или декоративной заколкой.
Легкий пучок из двух прядей
- Поделив голову на две части, формируем из них узел.
- Прядь, которая оказалась ниже, поднимаем наверх, огибая основание.
- Верхней прядью огибаем основание с другой стороны.
Романтическая укладка
- Делим волосы на три части.
- Заплетаем обыкновенную косичку.
- Кончик заворачиваем и закрепляем маленькой резинкой.
- Берем конец косички и загибаем его под основание.
- Звенья можно немного расслабить и придать растрёпанный вид, который подарит образу пикантности.
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