Конечно же грибы таят в себе и некую опасность, ведь они как губка способны впитывать вредные вещества из окружающей среды. Чтобы обезопасить себя от возможных отравлений - следует научиться правильно чистить этот удивительный продукт

Секреты чистки грибов

Все грибы слишком активно впитывают в себя воду, становясь водянистыми и безвкусными. Поэтому мыть грибы следует быстро, под проточной водой. Затем избавить их от лишней влаги обмакивая бумажным полотенцем. Кончик ножки непременно стоит отрезать, причем, чем дольше гриб лежит в холодильнике, тем большую часть необходимо обрезать. Юбочку на ножке гриба можно не срезать, все зависит от ваших эстетических вкусов. Если у гриба крупная шляпка, то ее стоит почистить. Для этого срезают пленку, зацепив ее от края шляпки. У маленьких грибов пленка тонкая, поэтому чистить ее нет смысла. Не стоит удалять коричневые пластинки внизу шляпки, так как этим вы лишаете гриб его пикантного вкуса.

Какие грибы как правильно чистить

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Белые грибы

Белые грибы почистить просто – для этого следует слегка потереть шляпку жесткой щеткой, после чего сполоснуть гриб под проточной водой.

Шампиньоны

Эти грибочки очень сильно впитывают влагу, чтобы они не размокли, их не нужно долго замачивать, и даже не рекомендуется промывать под проточной водой. Чтобы очистить шампиньон, нужно с его шляпки лишь срезать кожицу.

Маслята

Эти грибы чистят, снимая с шляпки кожицу, предварительно обдав их кипятком для более легкого процесса чистки.

Опята и лисички

Их обычно не чистят, разве, что очищают от лесного мусора и промывают под проточной водой.

Грузди

Перед чисткой грузди следует замочить на сутки в прохладной воде, после чего очищают грибы до белого цвета ножом.

Грибы подберезовики и подосиновики

Эти грибы необходимо разделить на две части - ножку и шляпку. С ножки гриба острым ножом снимается кожица, а вот шляпку достаточно просто промыть водой.