На гриле можно готовить не только целую курицу, но и куриные крылышки, ножки, бедрышки или грудки. Перед приготовлением куриное филе желательно замариновать на несколько часов.

Куриное филе на гриле в маринаде из соевого соуса

Куриные грудки гриль прекрасно сочетаются с жареным картофелем. Их также можно подать с овощами, сальсой, томатным соусом или джемом.

Ингредиенты:

Соевый соус

Растительное масло

Чеснок

Мед

2 куриные грудки

Приготовление

Приготовить маринад: смешать соевый соус, растительное масло, измельченный чеснок и мед. Отправить в маринад промытые куриные грудки. Оставить минимум на 2 часа (можно на ночь). Жарить с двух сторон на решетке или на сковороде-гриль. Готовность проверить ножом.

Куриное филе на гриле

Куриное филе на гриле в маринаде из соевого соуса depositphotos.com

Готовим куриное филе на гриле, маринованное с пряной зеленью, чесноком и лимоном.

Ингредиенты

мелко нарезанные листья базилика - ч.л.

картофель - 450 г

соль и перец - по вкусу

вода

Приготовление

Курицу помыть, хорошо натереть солью и перцем. В неглубокой миске смешать горчицу, мед и оливковое масло. Отложить небольшое количество маринада для смазывания. Положить курицу в оставшуюся смесь минимум на полчаса. Разогреть гриль, слегка смазав решетку маслом. Обжаривать курицу 18-20 минут, время от времени переворачивая, или до тех пор, пока при прокалывании из филе не будет выделяться прозрачный сок. Курицу нужно периодически смазывать отложенным соусом в течение последних 10 минут. Подавать куриное филе гриль вместе с овощным гарниром.

Куриные грудки на гриле с чесноком

Куриное филе на гриле depositphotos.com

Куриное филе в чесночном маринаде – быстрый и вкусный рецепт обеда на природе.

Ингредиенты

мелко нарезанные листья базилика - 1 ч.л.

картофель - 450 г

соль и перец - по вкусу

вода

Приготовление

Лук и чеснок очистить, произвольно измельчить. Острый красный перец вымыть и нарезать кусками, удалив семена. Положить в чашу блендера лук, острый перец и чеснок, добавить черный перец, соль и лимонный сок. Измельчить в однородную массу и переложить в миску. Куриные грудки вымыть, обсушить салфеткой и отправить в миску с приготовленным маринадом. Перемешать и поставить в холодильник на полчаса. Вынуть курицу из маринада и разложить на гриле. Жарить с двух сторон до золотистого цвета. Подавать с салатом из свежих овощ

Запеченное куриное филе с овощным салатом

Запеченное куриное филе с овощным салатом depositphotos.com

Курица в этом рецепте маринуется в смеси чеснока и соевого соуса. Это простейший вариант, но он идеально подходит для приготовления филе.

Ингредиенты

мелко нарезанные листья базилика - 1 ч.л.

картофель - 450 г

соль и перец - по вкусу

вода

Приготовление

В большой миске смешать чеснок, молотый перец и соевый соус. Добавить курицу и перевернуть, чтобы хорошо покрыть ее маринадом. Накрыть крышкой и мариновать в холодильнике в течение часа. Разогреть открытый гриль до средне-высокой температуры и слегка смазать маслом решетку. Жарить курицу на среднем огне в течение 10-15 минут с каждой стороны. Для салата помыть овощи и зелень. Помидоры черри разрезать пополам. Красный лук почистить и нарезать тонкими полукольцами. Перец очистить от сердцевины и семян, нарезать длинным брусочками. Смешать в миске овощи и листья шпината, приправить по вкусу и полить оливковым маслом. Подавать куриные грудки вместе с салатом.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Что подарить родителям на Новый год: ТОП-10 подарков

Рианну подозревают в беременности: фото и видео