Как приготовить куриное филе на гриле: 4 лучших рецепта
Куриное филе на гриле в маринаде из соевого соуса
Куриные грудки гриль прекрасно сочетаются с жареным картофелем. Их также можно подать с овощами, сальсой, томатным соусом или джемом.
Ингредиенты:
- Соевый соус
- Растительное масло
- Чеснок
- Мед
- 2 куриные грудки
Приготовление
- Приготовить маринад: смешать соевый соус, растительное масло, измельченный чеснок и мед.
- Отправить в маринад промытые куриные грудки. Оставить минимум на 2 часа (можно на ночь).
- Жарить с двух сторон на решетке или на сковороде-гриль. Готовность проверить ножом.
Куриное филе на гриле
Готовим куриное филе на гриле, маринованное с пряной зеленью, чесноком и лимоном.
Ингредиенты
- мелко нарезанные листья базилика - ч.л.
- картофель - 450 г
- соль и перец - по вкусу
- вода
- Курицу помыть, хорошо натереть солью и перцем. В неглубокой миске смешать горчицу, мед и оливковое масло. Отложить небольшое количество маринада для смазывания. Положить курицу в оставшуюся смесь минимум на полчаса.
- Разогреть гриль, слегка смазав решетку маслом. Обжаривать курицу 18-20 минут, время от времени переворачивая, или до тех пор, пока при прокалывании из филе не будет выделяться прозрачный сок. Курицу нужно периодически смазывать отложенным соусом в течение последних 10 минут.
- Подавать куриное филе гриль вместе с овощным гарниром.
Куриные грудки на гриле с чесноком
Куриное филе в чесночном маринаде – быстрый и вкусный рецепт обеда на природе.
Ингредиенты
- мелко нарезанные листья базилика - 1 ч.л.
- картофель - 450 г
- соль и перец - по вкусу
- вода
Приготовление
- Лук и чеснок очистить, произвольно измельчить. Острый красный перец вымыть и нарезать кусками, удалив семена.
- Положить в чашу блендера лук, острый перец и чеснок, добавить черный перец, соль и лимонный сок. Измельчить в однородную массу и переложить в миску.
- Куриные грудки вымыть, обсушить салфеткой и отправить в миску с приготовленным маринадом. Перемешать и поставить в холодильник на полчаса.
- Вынуть курицу из маринада и разложить на гриле. Жарить с двух сторон до золотистого цвета. Подавать с салатом из свежих овощ
Запеченное куриное филе с овощным салатом
Курица в этом рецепте маринуется в смеси чеснока и соевого соуса. Это простейший вариант, но он идеально подходит для приготовления филе.
Ингредиенты
- мелко нарезанные листья базилика - 1 ч.л.
- картофель - 450 г
- соль и перец - по вкусу
- вода
Приготовление
- В большой миске смешать чеснок, молотый перец и соевый соус. Добавить курицу и перевернуть, чтобы хорошо покрыть ее маринадом. Накрыть крышкой и мариновать в холодильнике в течение часа.
- Разогреть открытый гриль до средне-высокой температуры и слегка смазать маслом решетку. Жарить курицу на среднем огне в течение 10-15 минут с каждой стороны.
- Для салата помыть овощи и зелень. Помидоры черри разрезать пополам. Красный лук почистить и нарезать тонкими полукольцами. Перец очистить от сердцевины и семян, нарезать длинным брусочками. Смешать в миске овощи и листья шпината, приправить по вкусу и полить оливковым маслом.
- Подавать куриные грудки вместе с салатом.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
Что подарить родителям на Новый год: ТОП-10 подарков
Рианну подозревают в беременности: фото и видео