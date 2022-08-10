Многие из нас любят сочные жареные баклажаны. Однако готовить их не так просто. Чтобы закуска не подгорела и не горчила, приходится лить больше растительного масла.

Способ № 1

Баклажаны помыть и нарезать кусочками: разрезать их вдоль на четыре части, а затем поперек.

Посолить баклажаны и сложить в дуршлаг.

Накрыть тарелкой, на которую поставить небольшой пресс.

Оставить так на 30 минут, а после — промыть и хорошо просушить. Это позволит вывести из баклажан горечь и лишнюю влагу.

Осталось поджарить баклажаны на сковородке с небольшим количеством масла.

Готовые баклажаны выложите на тарелку, застеленной салфеткой — она впитает лишнее масло.

Способ № 2