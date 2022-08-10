Жарим баклажаны без лишнего жира: 2 простых способа
Многие из нас любят сочные жареные баклажаны. Однако готовить их не так просто. Чтобы закуска не подгорела и не горчила, приходится лить больше растительного масла.
Способ № 1
- Баклажаны помыть и нарезать кусочками: разрезать их вдоль на четыре части, а затем поперек.
- Посолить баклажаны и сложить в дуршлаг.
- Накрыть тарелкой, на которую поставить небольшой пресс.
- Оставить так на 30 минут, а после — промыть и хорошо просушить. Это позволит вывести из баклажан горечь и лишнюю влагу.
- Осталось поджарить баклажаны на сковородке с небольшим количеством масла.
- Готовые баклажаны выложите на тарелку, застеленной салфеткой — она впитает лишнее масло.
Способ № 2
- Нарезать баклажаны кружочками и сложить в дуршлаг.
- Обдать кипятком и тщательно просушить.
- Обжарить баклажаны с обеих сторон на сковородке с небольшим количеством масла. Выложить на тарелку, застеленной салфеткой.