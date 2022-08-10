Многие из нас любят сочные жареные баклажаны. Однако готовить их не так просто. Чтобы закуска не подгорела и не горчила, приходится лить больше растительного масла.

Способ № 1

  • Баклажаны помыть и нарезать кусочками: разрезать их вдоль на четыре части, а затем поперек.
  • Посолить баклажаны и сложить в дуршлаг.
  • Накрыть тарелкой, на которую поставить небольшой пресс.
  • Оставить так на 30 минут, а после — промыть и хорошо просушить.  Это позволит вывести из баклажан горечь и лишнюю влагу.
  • Осталось поджарить баклажаны на сковородке с небольшим количеством масла.
  • Готовые баклажаны выложите на тарелку, застеленной салфеткой — она впитает лишнее масло.

Способ № 2

  • Нарезать баклажаны кружочками и сложить в дуршлаг.
  • Обдать кипятком и тщательно просушить.
  • Обжарить баклажаны с обеих сторон на сковородке с небольшим количеством масла. Выложить на тарелку, застеленной салфеткой.
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