Ингредиенты

  • Баклажан - 1 шт.
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Сметана - 50-100 мл
  • Масло растительное - 1-2 ст. ложки
  • Соль - по вкусу
  • Лук зеленый (для подачи) - по вкусу

Способ приготовления

  1. Баклажаны вымыть, очистить и нарезать кубиками.
  2. Лук очистить и мелко нарезать.
  3. Чеснок очистить и измельчить.
  4. На сковороде разогреть масло. Выложить лук и баклажаны. Помешивая, жарить на среднем огне 5 минут.
  5. Добавить чеснок, посолить. Тушить еще 5 минут.
  6. Влить сметану, перемешать, убавить огонь, накрыть крышкой. Тушеные баклажаны в сметане будут готовы через 5 минут.
  7. Зеленый лук мелко нарезать и посыпать им готовое блюдо.
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