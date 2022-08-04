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Эффектный гарнир: баклажаны по-турецки
4 августа, 18:00
Ингредиенты
- Баклажан - 1 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Чеснок - 2 зубчика
- Сметана - 50-100 мл
- Масло растительное - 1-2 ст. ложки
- Соль - по вкусу
- Лук зеленый (для подачи) - по вкусу
Способ приготовления
- Баклажаны вымыть, очистить и нарезать кубиками.
- Лук очистить и мелко нарезать.
- Чеснок очистить и измельчить.
- На сковороде разогреть масло. Выложить лук и баклажаны. Помешивая, жарить на среднем огне 5 минут.
- Добавить чеснок, посолить. Тушить еще 5 минут.
- Влить сметану, перемешать, убавить огонь, накрыть крышкой. Тушеные баклажаны в сметане будут готовы через 5 минут.
- Зеленый лук мелко нарезать и посыпать им готовое блюдо.