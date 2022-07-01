Яблочные цукаты: готовим вкусно и просто
Идеальное угощение для сладкоежек, следящих за своей фигурой
Ингредиенты
- Яблоко - 1 кг
- Сахар - 800 г
- Цедра апельсина - 1-2 ст.л
- Корица - 1 ч.л
- Гвоздикa - 2-3 шт
Способ приготовления
- Отбираем фрукты без повреждений, промываем, вырезаем сердцевину, и нарезаем дольками (дичку и мелкие яблоки – на четвертинки).
- Для сиропа 3 стакана воды смешиваем с половиной сахара и доводим до кипения, помешивая (сахар должен раствориться).
- Добавляем яблоки в сироп и варим на медленном огне, помешивая, до момента, когда яблоки станут прозрачными и слегка подрумянятся.
- Засыпаем в яблоки вторую половину сахара, цедру, корицу, гвоздику. Варим еще несколько минут, помешивая, на медленном огне, пока сироп не загустеет.
- Выстилаем противень пергаментной бумагой и смазываем его маслом, готовые яблочные дольки выкладываем на пергамент и подсушиваем в духовке при температуре 50°С около 1,5 – 2 часов.
- Оставляем яблоки подсушиваться при комнатной температуре, через сутки еще раз подсушиваем фрукты в духовке при той же температуре. По консистенции они должны напоминать обычные цукаты.
- Готовые засахаренные яблоки посыпаем сахарной пудрой, перекладываем в чистые стеклянные банки и закрываем крышками. Храним это вкусное яблочное лакомство в прохладном, темном месте.