Три быстрых блюда для детей, которые понравятся и взрослым
Собрали для вас 3 идей, которые понравятся не только детям, но и остальным членам семьи
Японские рулетики с салатом из тунца
Ингредиенты
- 2 банки консервированного тунца
- 70 гр майонеза или больше по вкусу
- 2-3 чайные ложки свежего лимонного сока
- 2 чайные ложки свежей нарезанной кинзы или укропа
- 1 маленький огурец, нарезанный тонкими брусочками
- 1 большая морковь, очищенная и нарезанная тонкими брусочками
- Щепотка соли
- Щепотка сахарного песка
- 1 чайная ложка рисового уксуса
- 1 авокадо, очищенный, нарезанный тонкими ломтиками
- Отварной круглозернистый рис
- 6 листов нори, разрезанных пополам
- Соевый соус, маринованный имбирь
Приготовление
- В средней миске смешайте тунец, майонез, лимонный сок и кинзу до однородной массы.
- Приправить солью и перцем.
- В другой миске смешайте огурец, морковь с солью, сахаром и уксусом.
- Соберите рулеты: посередине листов нори положите рис; сверху тунец, овощи и авокадо.
- Плотно заверните конусом и запечатайте. Подавать с соевым соусом и маринованным имбирем
Пикантные оладьи с твердым сыром и зеленым луком
Ингредиенты
- 2 стакана муки
- 2 чайные ложки сахара
- 1 1/2 чайной ложки разрыхлителя
- 1/2 чайной ложки пищевой соды
- Соль и свежемолотый перец
- 2 больших яйца, комнатной температуры
- 1 1/2 стакана нежирной пахты комнатной температуры
- 2 столовые ложки растительного масла
- 150 гр измельченного острого твердого сыра
- 3 тонко нарезанных луковицы
- Жареный бекон и греческий йогурт для сервировки
Приготовление
- Взбейте в миске муку, сахар, разрыхлитель, пищевую соду и 1 чайную ложку соли.
- Добавьте яйца, пахту и масло.
- Добавьте сыр и зеленый лук.
- Нагрейте большую сковороду среднем огне. Сбрызните маслом, жарьте блинчики до золотистого цвета.
- Блинчики сверху посыпьте зеленым луком, украсьте беконом, полейте йогуртом и посыпьте перцем.
Паста с брокколи и лимоном: готовим все в одной кастрюле
Ингредиенты
- соль и свежемолотый перец
- паста – 600 гр
- брокколи – 450 гр
- 1 зубчик чеснока, мелко натертый
- 70 мл - оливкового масла первого отжима
- 2 чайные ложки мелко натертой цедры лимона плюс 3 столовые ложки свежего сока (из 1 лимона)
- 30 гр натертого пармезана
Приготовление
- Доведите до кипения большую кастрюлю с подсоленной водой. Добавьте макароны и варите 5 минут.
- Добавьте брокколи и готовьте, пока паста не станет альденте, а брокколи не станет хрустящей, нежной и ярко-зеленой.
- Проварите еще 3-4 минуты. Слейте воду, а макароны и брокколи переложите в кастрюлю.
- Перемешайте с чесноком, маслом, цедрой лимона, соком и сыром. Подавать, посыпав большим количеством сыра.