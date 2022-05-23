Эти яркие зелёные блины точно удивят ваших близких

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Ингредиенты:

Свежий шпинат — 90 г

Мука — 140 г

Яйца — 2 шт.

Молоко — 500 г

Растительное масло — 1 ст. л.

Соль — 1 щепотка

Приготовление:

Шпинат крупно нарежьте, залейте половиной молока, измельчив блендером до однородной массы. Добавьте яйца, муку и соль, взбейте венчиком до однородности. Влейте вторую половину молока и масло, взбейте ещё раз. Выпекайте блины на хорошо разогретой сухой сковороде с двух сторон.

Не знаете, что делать со шпинатом? Предлагаем приготовить блины, которые точно понравятся вашим близким. Их можно подавать просто так или сделать рулетики с начинкой по вкусу. Делимся с вами быстрым рецептом. Отметим, что шпинат сочетает в себе тонны питательных веществ в уникальной низкокалорийной форме.

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