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Не знаете, что делать со шпинатом? Предлагаем приготовить блины, которые точно понравятся вашим близким. Их можно подавать просто так или сделать рулетики с начинкой по вкусу. Делимся с вами быстрым рецептом. Отметим, что шпинат сочетает в себе тонны питательных веществ в уникальной низкокалорийной форме.

Ингредиенты:

  • Свежий шпинат — 90 г
  • Мука — 140 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Молоко — 500 г
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Соль — 1 щепотка

Приготовление:

  1. Шпинат крупно нарежьте, залейте половиной молока, измельчив блендером до однородной массы.
  2. Добавьте яйца, муку и соль, взбейте венчиком до однородности. Влейте вторую половину молока и масло, взбейте ещё раз.
  3. Выпекайте блины на хорошо разогретой сухой сковороде с двух сторон.

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