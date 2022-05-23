Самый простой рецепт: блины со шпинатом
Эти яркие зелёные блины точно удивят ваших близких
Читайте также: Рецепт дня: воздушный пирог на кефире с яблоками без яицНе знаете, что делать со шпинатом? Предлагаем приготовить блины, которые точно понравятся вашим близким. Их можно подавать просто так или сделать рулетики с начинкой по вкусу. Делимся с вами быстрым рецептом. Отметим, что шпинат сочетает в себе тонны питательных веществ в уникальной низкокалорийной форме.
Ингредиенты:
- Свежий шпинат — 90 г
- Мука — 140 г
- Яйца — 2 шт.
- Молоко — 500 г
- Растительное масло — 1 ст. л.
- Соль — 1 щепотка
Приготовление:
- Шпинат крупно нарежьте, залейте половиной молока, измельчив блендером до однородной массы.
- Добавьте яйца, муку и соль, взбейте венчиком до однородности. Влейте вторую половину молока и масло, взбейте ещё раз.
- Выпекайте блины на хорошо разогретой сухой сковороде с двух сторон.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Хачапури за 10 минут: легкий рецепт от Лизы Глинской
- Кексы с курицей, сыром и оливками
- Чем полезен и вреден щавель