Салат с сельдереем и креветками gastronom.ru

Ингредиенты:

небольшой острый перчик

майонез — по вкусу

салат корн — 100 г

черешки свежего сельдерея — 2 шт.

креветки отварные — 12 шт.

сок лимона

Приготовление:

Креветки вымыть, опустить в кипящую подсоленную воду, довести до кипения и варить 4 мин. Отбросить на дуршлаг, обдать холодной водой. Снять с креветок панцирь, удалить кишечную вену. Сельдерей вымыть и нарезать тонкой соломкой. Перчик вымыть и нарезать тонкими колечками. Салат вымыть и обсушить. Сложить в миску листья салата, сельдерей, перец и креветки. Сбрызнуть соком лимона, перемешать. Отдельно подать майонез.

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