Ингредиенты:

  • небольшой острый перчик
  • майонез — по вкусу
  • салат корн — 100 г
  • черешки свежего сельдерея — 2 шт.
  • креветки отварные — 12 шт.
  • сок лимона

Приготовление:

  1. Креветки вымыть, опустить в кипящую подсоленную воду, довести до кипения и варить 4 мин. Отбросить на дуршлаг, обдать холодной водой. Снять с креветок панцирь, удалить кишечную вену.
  2. Сельдерей вымыть и нарезать тонкой соломкой. Перчик вымыть и нарезать тонкими колечками. Салат вымыть и обсушить.
  3. Сложить в миску листья салата, сельдерей, перец и креветки. Сбрызнуть соком лимона, перемешать. Отдельно подать майонез.

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