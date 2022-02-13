Божественное сочетание: салат с сельдереем и креветками
Ингредиенты:
- небольшой острый перчик
- майонез — по вкусу
- салат корн — 100 г
- черешки свежего сельдерея — 2 шт.
- креветки отварные — 12 шт.
- сок лимона
Приготовление:
- Креветки вымыть, опустить в кипящую подсоленную воду, довести до кипения и варить 4 мин. Отбросить на дуршлаг, обдать холодной водой. Снять с креветок панцирь, удалить кишечную вену.
- Сельдерей вымыть и нарезать тонкой соломкой. Перчик вымыть и нарезать тонкими колечками. Салат вымыть и обсушить.
- Сложить в миску листья салата, сельдерей, перец и креветки. Сбрызнуть соком лимона, перемешать. Отдельно подать майонез.
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