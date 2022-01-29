Чтобы салат получился ярким, лучше брать перцы разных цветов

Салат с болгарским перцем и курицей maggi.com.au

Ингредиенты:

Куриное филе — 300 г

Красный болгарский перец — 2 шт.

Салат — 200 г

Лимонный сок — 1 ч. л.

Оливковое масло — 3 ст. л.

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Приготовление:

Куриное филе посолить, быстро обжарить на масле и запечь до готовности. Нарезать ломтиками. Салат промыть и нарезать. Перец вымыть и удалить семена, нарезать на кусочки. Оливковое масло смешать в небольшой емкости с лимонным соком, перцем и солью. Смешать в салатнице перец, курицу и листья салата, заправив все подготовленной смесью.

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