Рецепт дня: салат с болгарским перцем и курицей
Чтобы салат получился ярким, лучше брать перцы разных цветов
Ингредиенты:
- Куриное филе — 300 г
- Красный болгарский перец — 2 шт.
- Салат — 200 г
- Лимонный сок — 1 ч. л.
- Оливковое масло — 3 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Черный молотый перец — по вкусу
Приготовление:
- Куриное филе посолить, быстро обжарить на масле и запечь до готовности. Нарезать ломтиками.
- Салат промыть и нарезать. Перец вымыть и удалить семена, нарезать на кусочки.
- Оливковое масло смешать в небольшой емкости с лимонным соком, перцем и солью.
- Смешать в салатнице перец, курицу и листья салата, заправив все подготовленной смесью.
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