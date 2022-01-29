Ингредиенты:

  • Куриное филе — 300 г
  • Красный болгарский перец — 2 шт.
  • Салат — 200 г
  • Лимонный сок — 1 ч. л.
  • Оливковое масло — 3 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Черный молотый перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Куриное филе посолить, быстро обжарить на масле и запечь до готовности. Нарезать ломтиками.
  2. Салат промыть и нарезать. Перец вымыть и удалить семена, нарезать на кусочки.
  3. Оливковое масло смешать в небольшой емкости с лимонным соком, перцем и солью.
  4. Смешать в салатнице перец, курицу и листья салата, заправив все подготовленной смесью. 

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