Ингредиенты:

  • Жирные сливки — 300 мл
  • Апельсиновый сок — 3 ст. л.
  • Горький шоколад —340 г
  • Апельсиновая цедра — 1 ст. л.
  • Апельсиновый ликёр — 1 ч. л.
  • Фрукты, ягоды, печенье, зефир — по вкусу

Приготовление:

  1. В небольшой кастрюльке смешайте сливки и апельсиновый сок.
  2. Нагревайте, пока смесь не начнёт пузыриться по краям, затем снимите с огня.
  3. Добавьте поломанный на кусочки шоколад, цедру и апельсиновый ликёр, размешайте венчиком.
  4. Подавайте фондю вместе с фруктами, ягодами, печеньем или зефиром.

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