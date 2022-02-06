Шоколадное фондю с апельсиновым соком: пошаговый рецепт
Разнообразить вкус шоколадного фондю поможет мускатный орех или арахисовая паста
Ингредиенты:
- Жирные сливки — 300 мл
- Апельсиновый сок — 3 ст. л.
- Горький шоколад —340 г
- Апельсиновая цедра — 1 ст. л.
- Апельсиновый ликёр — 1 ч. л.
- Фрукты, ягоды, печенье, зефир — по вкусу
Приготовление:
- В небольшой кастрюльке смешайте сливки и апельсиновый сок.
- Нагревайте, пока смесь не начнёт пузыриться по краям, затем снимите с огня.
- Добавьте поломанный на кусочки шоколад, цедру и апельсиновый ликёр, размешайте венчиком.
- Подавайте фондю вместе с фруктами, ягодами, печеньем или зефиром.
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