Разнообразить вкус шоколадного фондю поможет мускатный орех или арахисовая паста

Ингредиенты:

Жирные сливки — 300 мл

Апельсиновый сок — 3 ст. л.

Горький шоколад —340 г

Апельсиновая цедра — 1 ст. л.

Апельсиновый ликёр — 1 ч. л.

Фрукты, ягоды, печенье, зефир — по вкусу

Приготовление:

В небольшой кастрюльке смешайте сливки и апельсиновый сок. Нагревайте, пока смесь не начнёт пузыриться по краям, затем снимите с огня. Добавьте поломанный на кусочки шоколад, цедру и апельсиновый ликёр, размешайте венчиком. Подавайте фондю вместе с фруктами, ягодами, печеньем или зефиром.

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