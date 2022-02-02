Финский брат винегрета и селедки под «шубой» — рассоли
Ингредиенты
- Вареный картофель — 3 штуки
- Вареная морковь — 1 штука
- Средняя луковица, лучше красная — 1 штука
- Вареная свекла — 2 штуки
- Филе сельди — 300 гр.
- Яйца, сваренные в крутую — 4 штуки
- Маринованные огурцы — 2 штуки
- Кислое зеленое яблоко — 1 штука
- Растительное масло — 1 ст. ложка
- Сметана — 4 ст. ложки, можно заменить половину майонезом
- Зеленый лук для украшения
Способ приготовления
По некоторым сведениям, название «рассоли» произошло от слова «рассол». Этот пряный салат заправляется сливками или сметаной, в которые для вкуса можно добавить уксус или маринад от огурцов.
- Порезать свеклу крупным кубиком, залить столовой ложкой масла и отставить.
- Лук нарезать кубиком и залить водой на 10 минут, чтобы ушла горечь.
- Все остальные продукты нарезать кубиком и смешать в одной миске
- Добавить свеклу и отжатый лук
- Заправить салат сметаной, по желанию ее можно смешать с майонезом или добавить горчицу.
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