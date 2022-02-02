Ингредиенты

  • Вареный картофель — 3 штуки
  • Вареная морковь — 1 штука
  • Средняя луковица, лучше красная — 1 штука
  • Вареная свекла — 2 штуки
  • Филе сельди —  300 гр.
  • Яйца, сваренные в крутую — 4 штуки
  • Маринованные огурцы — 2 штуки
  • Кислое зеленое яблоко — 1 штука
  • Растительное масло — 1 ст. ложка
  • Сметана — 4 ст. ложки, можно заменить половину майонезом
  • Зеленый лук для украшения

Способ приготовления

По некоторым сведениям, название «рассоли» произошло от слова «рассол». Этот пряный салат заправляется сливками или сметаной, в которые для вкуса можно добавить уксус или маринад от огурцов.

  1. Порезать свеклу крупным кубиком, залить столовой ложкой масла и отставить.  
  2. Лук нарезать кубиком и залить водой на 10 минут, чтобы ушла горечь.  
  3. Все остальные продукты нарезать кубиком и смешать в одной миске  
  4. Добавить свеклу и отжатый лук 
  5. Заправить салат сметаной, по желанию ее можно смешать с майонезом или добавить горчицу.  

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