Ингредиенты:

  • 1 луковица
  • 2 моркови
  • 1 кусочек имбиря (длиной примерно 5 см)
  • 6–8 веточек укропа
  • 6–8 веточек петрушки
  • 1 курица (весом до 1 600 г)
  • 1 столовая ложка кунжутного или другого растительного масла
  • 3 литра холодной воды
  • соль и перец — по вкусу
  • 150 г яичной лапши

Приготовление:

  1. Лук и морковь нарежьте небольшими кусочками. Имбирь измельчите. Зелень нарубите.
  2. Курицу натрите маслом. Положите в кастрюлю вместе с луком, ⅔ моркови и имбирём. Залейте водой, доведите до кипения, посолите, поперчите и варите на среднем огне. Через час-полтора достаньте птицу, выложите на тарелку и остудите. Затем удалите кожу с костями и нарежьте мясо средними кусочками.
  3. Бульон процедите и верните в кастрюлю. Снова вскипятите, засыпьте сырую морковь и готовьте 5 минут на среднем огне, а после ещё столько же с лапшой. Добавьте курицу, петрушку и укроп.

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