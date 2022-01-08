Рецепт дня: куриный суп с яичной лапшой и имбирём
Без этого супа не обойтись после праздничного застолья
Ингредиенты:
- 1 луковица
- 2 моркови
- 1 кусочек имбиря (длиной примерно 5 см)
- 6–8 веточек укропа
- 6–8 веточек петрушки
- 1 курица (весом до 1 600 г)
- 1 столовая ложка кунжутного или другого растительного масла
- 3 литра холодной воды
- соль и перец — по вкусу
- 150 г яичной лапши
Приготовление:
- Лук и морковь нарежьте небольшими кусочками. Имбирь измельчите. Зелень нарубите.
- Курицу натрите маслом. Положите в кастрюлю вместе с луком, ⅔ моркови и имбирём. Залейте водой, доведите до кипения, посолите, поперчите и варите на среднем огне. Через час-полтора достаньте птицу, выложите на тарелку и остудите. Затем удалите кожу с костями и нарежьте мясо средними кусочками.
- Бульон процедите и верните в кастрюлю. Снова вскипятите, засыпьте сырую морковь и готовьте 5 минут на среднем огне, а после ещё столько же с лапшой. Добавьте курицу, петрушку и укроп.
Вам будет интересно прочитать на Ivona: