ТОП-5 рецептов рождественского и новогоднего печенья от Лизы Глинской
Кондитер поделилась простыми рецептами праздничных десертов
Украинский кондитер Лиза Глинская поделилась простыми рецептами десертов для новогоднего или рождественского стола. На своей странице в Инстаграм кулинар опубликовала пятерку рецептов, которые сможет повторить любой человек, если только учтет рекомендации.
Рецепты новогоднего и рождественского печенья от Лизы Глинской
Печенье с предсказаниями
Ингредиенты:
- 120 г белка (4 шт.)
- 120 г сахарной пудры (5 ст. л. с горкой)
- 90 г муки (3,5 ст. л. с горкой)
- 80 г сливочного масла
- цедра апельсина (или лимона)
Способ приготовления:
Пирожное безе «Ёлочки»
Швейцарская меренга:
- 180 г белка
- 180 г сахара
- 180 г сахарной пудры
Способ приготовления:
Кокосовое печенье:
- 200 гр кокосовой стружки
- 60 гр белка (2 шт.)
- 130 гр сахарной пудры
- 110 гр яблочного пюре или яблока, натертого на мелкой терке
Способ приготовления:
Флорентийское печенье:
- 50 г меда (или сиропа глюкозы) (1 ст.л.)
- 50 г сахара (2 ст.л. с горкой)
- 40 мл сливок (30-35%) (3 ст.л.)
- 20 г сливочного масла (2 ст.л. без горки)
- 80 г миндальных слайсов (3 ст.л. с горкой)
- 30 г вяленой вишни (2 ст.л. с горкой)
- 20 г тыквенных семечек (1 ст.л. с горкой)
- 50 г шоколада (черного или молочного)
Способ приготовления:
Печенье с шоколадом и орехами «Любимое»
- 150 г черного шоколада
- 70 г тростникового сахара (3 ст. л.)
- 100 г сливочного масла
- 80 г сахарной пудры (3 ст. л. с горкой )
- 50 г яйца (1 шт.)
- 5 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой)
- 150 г обжаренных орехов (миндаль, фундук, грецкий орех)
- 1 г соли (щепотка)
- 200 г муки (8 ст. л. с горкой)
Способ приготовления:
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
ТОП-8 фильмов декабря, которые нужно посмотреть до Нового года: трейлеры