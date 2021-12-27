Украинский кондитер Лиза Глинская поделилась простыми рецептами десертов для новогоднего или рождественского стола. На своей странице в Инстаграм кулинар опубликовала пятерку рецептов, которые сможет повторить любой человек, если только учтет рекомендации.

Рецепты новогоднего и рождественского печенья от Лизы Глинской

Печенье с предсказаниями

Ингредиенты:

  • 120 г белка (4 шт.)⁣
  • 120 г сахарной пудры (5 ст. л. с горкой)⁣
  • 90 г муки (3,5 ст. л. с горкой)⁣
  • 80 г сливочного масла ⁣
  • цедра апельсина (или лимона)⁣

Способ приготовления: 

Пирожное безе «Ёлочки»

Швейцарская меренга:

  • 180 г белка⁣
  • 180 г сахара⁣
  • 180 г сахарной пудры⁣

Способ приготовления: 

Кокосовое печенье:

  • 200 гр кокосовой стружки⁣
  • 60 гр белка (2 шт.)⁣
  • 130 гр сахарной пудры⁣
  • 110 гр яблочного пюре или яблока, натертого на мелкой терке⁣

Кокосовое печенье
Кокосовое печенье
instagram.com/lizaglinskaya

Способ приготовления: 

Способ приготовления кокосового печенья
Способ приготовления кокосового печенья
instagram.com/lizaglinskaya

Флорентийское печенье:

  • 50 г меда (или сиропа глюкозы) (1 ст.л.) ⁣
  • 50 г сахара (2 ст.л. с горкой)⁣
  • 40 мл сливок (30-35%) (3 ст.л.)⁣
  • 20 г сливочного масла (2 ст.л. без горки)⁣
  • 80 г миндальных слайсов (3 ст.л. с горкой)⁣
  • 30 г вяленой вишни (2 ст.л. с горкой)⁣
  • 20 г тыквенных семечек (1 ст.л. с горкой)⁣
  • 50 г шоколада (черного или молочного)⁣

Способ приготовления: 

Печенье с шоколадом и орехами «Любимое»

  • 150 г черного шоколада⁣
  • 70 г тростникового сахара (3 ст. л.)⁣
  • 100 г сливочного масла ⁣
  • 80 г сахарной пудры (3 ст. л. с горкой )⁣
  • 50 г яйца (1 шт.)⁣
  • 5 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой)⁣
  • 150 г обжаренных орехов (миндаль, фундук, грецкий орех)⁣
  • 1 г соли (щепотка)⁣
  • 200 г муки (8 ст. л. с горкой)⁣

Способ приготовления: 

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