Кондитер поделилась простыми рецептами праздничных десертов

Украинский кондитер Лиза Глинская поделилась простыми рецептами десертов для новогоднего или рождественского стола. На своей странице в Инстаграм кулинар опубликовала пятерку рецептов, которые сможет повторить любой человек, если только учтет рекомендации.

Рецепты новогоднего и рождественского печенья от Лизы Глинской

Печенье с предсказаниями⁣

Ингредиенты:

120 г белка (4 шт.)⁣

120 г сахарной пудры (5 ст. л. с горкой)⁣

90 г муки (3,5 ст. л. с горкой)⁣

80 г сливочного масла ⁣

цедра апельсина (или лимона)⁣

Способ приготовления:

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Пирожное безе «Ёлочки»⁣

Швейцарская меренга:⁣

180 г белка⁣

180 г сахара⁣

180 г сахарной пудры⁣

Способ приготовления:

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Кокосовое печенье:⁣

200 гр кокосовой стружки⁣

60 гр белка (2 шт.)⁣

130 гр сахарной пудры⁣

110 гр яблочного пюре или яблока, натертого на мелкой терке⁣

Кокосовое печенье instagram.com/lizaglinskaya

Способ приготовления:

Способ приготовления кокосового печенья instagram.com/lizaglinskaya

Флорентийское печенье:⁣

50 г меда (или сиропа глюкозы) (1 ст.л.) ⁣

50 г сахара (2 ст.л. с горкой)⁣

40 мл сливок (30-35%) (3 ст.л.)⁣

20 г сливочного масла (2 ст.л. без горки)⁣

80 г миндальных слайсов (3 ст.л. с горкой)⁣

30 г вяленой вишни (2 ст.л. с горкой)⁣

20 г тыквенных семечек (1 ст.л. с горкой)⁣

50 г шоколада (черного или молочного)⁣

Способ приготовления:

Печенье с шоколадом и орехами «Любимое»⁣

150 г черного шоколада⁣

70 г тростникового сахара (3 ст. л.)⁣

100 г сливочного масла ⁣

80 г сахарной пудры (3 ст. л. с горкой )⁣

50 г яйца (1 шт.)⁣

5 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой)⁣

150 г обжаренных орехов (миндаль, фундук, грецкий орех)⁣

1 г соли (щепотка)⁣

200 г муки (8 ст. л. с горкой)⁣

Способ приготовления:

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