Потрясающий десерт на День святого Николая: рецепт шоколадного фаджа
Шоколадный фадж — это вкусный десерт с орехами, родиной которого является Америка
Ингредиенты:
- Черный шоколад — 350 г
- Сгущенное молоко — 1 банка (380 г)
- Сливочное масло — 30 г
- Соль — по вкусу
- Фундук, миндаль или арахис — 1 стакан
Приготовление:
- Орехи очистите от шелухи и обжарьте на сковородке или в духовке. По желанию крупно порубите.
- В кастрюлю с толстым дном положите поломанный на кусочки шоколад, сгущенное молоко, сливочное масло и соль.
- Нагрейте на медленном огне до образования однородной массы.
- Снимите с плиты и добавьте орехи.
- Хорошо перемешайте.
- Выложите шоколадную массу в квадратную форму со стороной 20 см, застеленную пергаментной бумагой, и разровняйте лопаткой.
- Накройте и поставьте в холодильник на несколько часов.
- Перед подачей шоколадный фадж разрежьте на порционные квадратики.
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