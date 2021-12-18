Ингредиенты:

  • Черный шоколад — 350 г
  • Сгущенное молоко — 1 банка (380 г)
  • Сливочное масло — 30 г
  • Соль — по вкусу
  • Фундук, миндаль или арахис — 1 стакан

Приготовление:

  1. Орехи очистите от шелухи и обжарьте на сковородке или в духовке. По желанию крупно порубите. 
  2. В кастрюлю с толстым дном положите поломанный на кусочки шоколад, сгущенное молоко, сливочное масло и соль.
  3. Нагрейте на медленном огне до образования однородной массы. 
  4. Снимите с плиты и добавьте орехи.
  5. Хорошо перемешайте.
  6. Выложите шоколадную массу в квадратную форму со стороной 20 см, застеленную пергаментной бумагой, и разровняйте лопаткой.
  7. Накройте и поставьте в холодильник на несколько часов.
  8. Перед подачей шоколадный фадж разрежьте на порционные квадратики.

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